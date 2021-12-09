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Тысяча за вакцинацию: бета-тест в "Дие" запустят на следующей неделе

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 13:22
Тысяча за вакцинацию: бета-тест в "Дие" запустят на следующей неделе Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

На следующей неделе в приложении "Дия" запустят бета-тестирование услуги, с помощью которой украинцы смогут получить по тысяче гривен за вакцинацию от COVID. А начисление денег начнется с 19 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Сегодня правительство утвердит порядок предоставления соответствующих выплат. На первом этапе программа будет реализовываться с 19 декабря этого года через приложение "Дия". И уже на следующей неделе будет запущен бета-тест этой услуги Министерством цифровой трансформации", - отметил Шмыгаль.

По его словам, для получения денег нужно будет оформить виртуальные карты, которые будут разработаны специально. Потратить деньги можно будет на билеты в кино, на поезда, самолеты и так далее.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает выплату украинцам тысячи гривен за вакцинацию.

Получить деньги смогут только те, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

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