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Тысяча за вакцинацию. Еще три банка начали выплаты: полный список

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 15:17
Тысяча за вакцинацию. Еще три банка начали выплаты: полный список Фото: какие банки уже начисляют "ковидную" тысячу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 24 декабря еще три банки начали выплачивать украинцам тысячу за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса. Стартовали выплаты от ПриватБанка, Ощадбанка и Укргазбанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Сегодня деньги начали начислять ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк", - написал Федоров.

Таким образом, средства уже выплачивают:

  • Monobank;
  • Альфа-банк;
  • А-банк;
  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Укргазбанк.

Министр напоминает, чтобы успеть получить выплату в этом году, необходимо успеть подать заявку на "е-поддержку до 29 декабря в "Дие".

Как оформить выплату

Чтобы получить 1000 гривен от государства, нужно выполнить следующие действия:

  1. оформить банковскую карту "е-поддержка";
  2. скачать и авторизоваться в приложении "Дия";
  3. проверить наличие "зеленого" COVID-сертификата. Если он не отображается в приложении, убедитесь, что используете обновленную версию "Дии". Если и это не помогает, следует обратиться к врачу, который вносил данные о прививках в электронную систему;
  4. зайти в раздел "Услуги" и найти пункт "е-поддержка";
  5. выбрать для выплаты карту "е-поддержка" и ожидать начисления средств на счет. После успешно поданной заявки, деньги должны прийти на карту в течение 10 дней.

"Люди, которые уже получили выплату от государства, потратили ее на книги, кино и билеты внутри страны. Это три самые популярные опции, которые выбирали", - добавляет Федоров.

По его словам, по состоянию на сегодня:

  • 5 млн уже подали заявки, чтобы получить 1000 грн;
  • 3,6 млн уже открыли специальную карточку;
  • 2,4 млн уже получили средства на карту;
  • 270 млн грн уже украинцы потратили.

Напомним, стало известно, когда появится использование тысячи за вакцинацию от коронавируса на покупку лекарств.

Добавим, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что прививавшиеся за рубежом украинцы также должны воспользоваться программой президента "е-Поддержка".

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