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Тысяча за вакцинацию: киберполиция будет отслеживать подозрительные выплаты

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Киев, Воскресенье 19 декабря 2021 12:28
Тысяча за вакцинацию: киберполиция будет отслеживать подозрительные выплаты Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Программа "еПоддержка" по выплате тысячи гривен за вакцинацию от COVID пока реализуется только в приложении "Дия". Чтобы предотвратить мошенничество, киберполиция будет отслеживать подозрительные ситуации и выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

В частности, он напомнил, что сегодня стартовала программа по выплате тысячи гривен за вакцинацию от COVID. Деньгами можно будет воспользоваться четыре месяца, если их не потратить, то счет будет закрыт.

При этом расплачиваться можно онлайн и офлайн, но только на определенные категории украинского бизнеса.

"Программа реализуется только в приложении "Дия". Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", - добавил Федоров.

Напомним, подробнее о выплатах читайте в материале РБК-Украина "Тысяча за вакцинацию. Как получить и на что потратить: ответы на все вопросы".

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