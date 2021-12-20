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Тысяча за вакцинацию: в рамках "еПоддержки" запустят новые категории

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 13:09
Тысяча за вакцинацию: в рамках "еПоддержки" запустят новые категории Фото: Ростислав Шурма (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В рамках программы "еПоддержка" по выплате тысячи гривен за вакцинацию от COVID будут запускать новые категории. Чтобы эти средства можно было потратить не только на книги, кино, билеты или лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы.

"Программа будет и дальше развиваться, как уже было объявлено, в ближайшее время мы приобщим к категориям лекарства, на которые смогут тратить средства граждане Украины в возрасте более 60 лет", - отметил Шурма.

По его словам, программа будет действовать в течение года.

"И мы будем добавлять новые категории. Мы сделаем так, чтобы каждый вакцинированный получил тысячу гривен", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что украинцы уже потратили более 100 млн гривен, выплаченные в рамках этой программы. Больше всего денег тратят на книги.

Также сообщалось, что на сегодня оформить выплаты могут клиенты шести банков.

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