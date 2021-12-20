Тысяча за вакцинацию: в рамках "еПоддержки" запустят новые категории

В рамках программы "еПоддержка" по выплате тысячи гривен за вакцинацию от COVID будут запускать новые категории. Чтобы эти средства можно было потратить не только на книги, кино, билеты или лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы.

"Программа будет и дальше развиваться, как уже было объявлено, в ближайшее время мы приобщим к категориям лекарства, на которые смогут тратить средства граждане Украины в возрасте более 60 лет", - отметил Шурма.

По его словам, программа будет действовать в течение года.

"И мы будем добавлять новые категории. Мы сделаем так, чтобы каждый вакцинированный получил тысячу гривен", - добавил он.