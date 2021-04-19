Ученые начнут заражать переболевших коронавирусом для изучения иммунного ответа
Оксфордский университет объявил о начале исследования, в рамках которого уже переболевших COVID-19 добровольцев заново заразят вирусом SARS-CoV-2. Эксперимент проводится для изучения реакции иммунной системы человека на повторное проникновение патогена в организм.
Об этом сообщает пресс-служба Оксфордского университета.
Отмечается, что эксперимент с повторным заражением переболевших коронавирусом необходим для установления уровня иммунного ответа, который сможет предотвратить заболевание, и как иммунная система человека отреагирует на вирус во второй раз. Добровольцы должны быть невакцинированными и иметь антитела к COVID-19, при этом они должны к началу эксперимента успеть полностью выздороветь.
Эксперимент будет проходить в два этапа - с разными группами участников на каждом этапе. В ходе первого, который начнется в апреле текущего года, добровольцы получат "минимальную дозу" коронавируса. Для этого этапа университету потребуются 64 добровольца в возрасте от 18 до 30 лет. Участники исследования будут помещены на карантин как минимум на 17 дней. Они также пройдут многочисленные обследования, включая компьютерную томографию легких.
На втором этапе, который, как сообщается в пресс-релизе, начнется летом 2021 года. Все участники будут инфицированы "стандартизированной дозой" вируса, объем которой планируется установить во время первого этапа. Исследование планируется завершить в течение 12 месяцев.
Напомним, ранее власти Великобритании объявили о начале массового тестирования жителей в связи с выявленными случаями заражения штаммом коронавируса, впервые зафиксированным в ЮАР. Тестирование пройдет в отдельных районах графства Хэмпшир.
Отметим, Европейский союз закупит дополнительных 100 млн доз вакцины от коронавируса производства компании BioNTech / Pfizer. Вакцины должны будут доставить в 27 стран-членов ЕС.
РБК-Украина ранее сообщала о начале в Украине вакцинации препаратом Pfizer. За сутки сделали 366 прививок.