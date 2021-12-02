ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ученые нашли возможную причину случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 11:49
Ученые нашли возможную причину случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca Фото: флакон с вакциной против коронавируса AstraZeneca (Russell Cheyne - WPA Pool/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Исследователи из Уэльса и США сообщили об обнаружении вызванной вакциной AstraZeneca аутоиммунной реакции, которая в редких случаях вызывает тромбоз сосудов. Причиной может быть аденовирус, который и образует опасные сгустки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

"Реакцию можно проследить до того, как аденовирус, используемый вакциной для доставки генетического материала коронавируса в клетки, связывается со специфическим белком в крови, известным как фактор тромбоцитов 4 (PF4)", - пишет издание.

Стоит отметить, что внешняя поверхность аденовируса притягивает к себе белок тромбоцитарного фактора 4, как магнит. Тромбоцитарный фактор 4 – это белок, который отвечает за свертывание крови и представляет собой маленькую молекулу.

Исследователи считают, что это может вызвать цепную реакцию в иммунной системе, которая может привести к образованию тромбов.

При этом профессор Алан Паркер считает, что такое может случится только в очень редких случаях, потому что должна произойти цепь сложных реакций, чтобы вызвать этот крайне редкий побочный эффект.

"Мы надеемся, что наши результаты можно будет использовать для лучшего понимания редких побочных эффектов этих новых вакцин и, возможно, для разработки новых и улучшенных вакцин", - резюмировал он.

Напомним, одним из самых серьезных и частых осложнений, которые возникают из-за коронавируса, является тромбоз. В частности, образование тромбов у больных COVID-19 до сих пор изучается, методы его лечения и профилактики являются доказательными и известны врачам.

Раньше мы называли признаки, которые говорят о тромбозе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе