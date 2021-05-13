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Ученые назвали реальную летальность от COVID в Украине в 2020 году. Она выше втрое

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Киев, Четверг 13 мая 2021 09:58
Ученые назвали реальную летальность от COVID в Украине в 2020 году. Она выше втрое Фото: в статистике Минздрава указывалось почти втрое меньшее число летальных случаев (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине пересмотрели данные летальности от коронавируса. Так, реальная смертность от COVID-19 в 2020 году в стране была почти втрое больше, чем публиковали в статистике Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

"Полученные данные существенно уточняют численность случаев избыточной смертности, связанной с коронавирусом, которая, как это показано в предыдущих отчетах, в 2020 году превышала число опубликованных летальных случаев в ежедневной статистике от Минздрава примерно втрое", - заявили ученые.

В НАН отметили, что такие данные подтверждает и Институт показателей и оценки здоровья (IHME), расположенный в США. По их данным,

"Число жертв пандемии в Украине (вместе с оккупированными ныне территориями) составляет не 46 737, а 138 507, то есть в 2,96 раз больше", - добавили в НАН.

Ученые назвали реальную летальность от COVID в Украине в 2020 году. Она выше втрое

Напомним, по состоянию на 13 мая согласно официальным данным Минздрава, в Украине с начала пандемии зафиксировали 47 333 летальных случая. За вчера в стране подтвердили 346 летальных случая.

Ранее сообщалось, что в течение следующей недели в Украине ожидается увеличение количества больных COVID-19.

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