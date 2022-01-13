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Ученые назвали симптом коронавируса, который фиксируют только у вакцинированных

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Четверг 13 января 2022 18:06
Ученые назвали симптом коронавируса, который фиксируют только у вакцинированных Фото: ученые обнаружили новый симптом коронавируса у привитых (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Ученые зарегистрировали новый симптом коронавируса у зараженнх штаммом "Омикрон". Он проявляется лишь у вакцинированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express.

Речь идет о чихании - это симптом, который не фиксировали до старта вакцинальной кампании. Из этого следует вывод ученых, что данный симптом является характерным для привитых людей.

К такому результату пришли специалисты британского центра ZOE. Так, доктор Клэр Стивс заметил, что чихание - симптом, который не наблюдали ранее. По данным исследования, частое чихание может свидетельствовать о положительном результате на COVID-19.

Напомним, в Министерстве здравоохранения объяснили, как не спутать коронавирус и туберкулез.

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