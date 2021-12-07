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Ученые обнаружили "скрытый" вариант "Омикрона". Его не видит ПЦР-тест

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 19:54
Ученые обнаружили "скрытый" вариант "Омикрона". Его не видит ПЦР-тест Фото: Ученые обнаружили "скрытый" вариант "Омикрона" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ученые утверждают, что они обнаружили "скрытый" вариант штамма коронавируса "Омикрон". По их словам, его невозможно отличить от других штаммов с помощью ПЦР-тестов, используемых сотрудниками здравоохранения для получения быстрой картины распространения коронавируса по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Скрытый" вариант штамма имеет много общих мутаций со стандартным "Омикроном", но в нем отсутствует особое генетическое изменение, которое позволяет использовать лабораторные ПЦР-тесты в качестве грубого и готового средства для выявления вероятных случаев заболевания.

Этот вариант по-прежнему определяется как коронавирус с помощью всех обычных тестов, и может быть идентифицирован как штамм "Омикрон" с помощью геномного тестирования, но вероятные случаи не будут выявлены с помощью обычных тестов ПЦР, которые дают более быстрые результаты.

Исследователи говорят, что еще слишком рано судить о том, будет ли новая форма "Омикрона" распространяться так же, как и стандартный штамм, но "скрытный" вариант генетически отличается и поэтому вполне может вести себя по-другому.

Скрытный вариант был впервые обнаружен среди геномов COVID, представленных в последние дни из Южной Африки, Австралии и Канады, но, возможно, он уже распространился более широко. Среди нескольких десятков случаев, выявленных на данный момент, нет ни одного в Великобритании.

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