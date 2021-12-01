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Ученые открыли антитело для разработки универсальной вакцины от COVID

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Среда 01 декабря 2021 14:43
Ученые открыли антитело для разработки универсальной вакцины от COVID Фото: универсальная вакцина от COVID может появиться в Китае (Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Китайские ученые из Института вирусологии и Медицинской школы Чжуншань в Гуанчжоу открыли антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19. По их словам, моноклональное антитело 35B5 может эффективно нейтрализовать различные штаммы коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс bioRxiv.

Сообщается, что антитело 35B5 выявили в ходе опытов с применением криоэлектронного микроскопа. В частности, оно действует исключительно на уникальную часть коронавируса, которая не изменяется в процессе мутации.

Ученые полагают, что этот факт позволит создать универсальную вакцину, которая будет защищать от различных штаммов, в том числе от недавно выявленного "Омикрона". Также уточняется, что антитело 35B5 получили из крови пациента, который перенес болезнь в тяжелой форме.

Напомним, ранее в правительстве Британии заявили, что повторная прививка от коронавируса сможет защитить от тяжелого течения болезни, вызванной штаммом "Омикрон".

До этого стало известно, что "Омикрон" распространился почти в 20 странах мира.

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