Ученые прогнозируют рост новых COVID-случаев в Украине в начале сентября
Фото: Украина прогнозируют рост количества больных коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Суточное количество новых COVID-случаев в Украине в начале сентября будет расти. В первую неделю в среднем до 1742, на второй неделе - до 2300.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.
Сейчас среднее количество новых выражений в Украине увеличилось до 1490 человек в день. Показатель за две недели вырос на 49%.
"Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев равно 1742 в течение недели 1-7 сентября 2021 и 2300 - в течение недели 8-14 сентября 2021", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 2075 новых случаев коронавируса.