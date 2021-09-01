ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ученые прогнозируют рост новых COVID-случаев в Украине в начале сентября

Новина українською →
Среда 01 сентября 2021 08:47
Ученые прогнозируют рост новых COVID-случаев в Украине в начале сентября Фото: Украина прогнозируют рост количества больных коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Суточное количество новых COVID-случаев в Украине в начале сентября будет расти. В первую неделю в среднем до 1742, на второй неделе - до 2300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.

Сейчас среднее количество новых выражений в Украине увеличилось до 1490 человек в день. Показатель за две недели вырос на 49%.

"Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев равно 1742 в течение недели 1-7 сентября 2021 и 2300 - в течение недели 8-14 сентября 2021", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 2075 новых случаев коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАН Украины Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе