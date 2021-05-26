Ученые прогнозируют уменьшение новых COVID-случаев в Украине в ближайшие недели
Фото: в Украине ожидается снижение количества больных на коронавирус в ближайшие недели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Среднее количество новых случаев коронавируса в Украине будет уменьшаться. Такие показатели будут фиксировать в течение следующих двух недель.
Так, в течение прошлой недели среднее количество новых обнаружений уменьшилось до 3767 человек в день.
"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 3442 в течение недели 26 мая - 1 июня 2021 года и 2914 - в течение недели 2-8 июня 2021 года", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 3395 человек.
Ранее ученые просмотрели данные летальности от коронавируса по Украине. Так, реальная смертность от COVID-19 в 2020 году в стране была почти втрое больше чем публиковали в статистике Министерства здравоохранения.