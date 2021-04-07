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Ученые спрогнозировали заболеваемость COVID в Украине и назвали регионы-лидеры

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 11:56
Ученые спрогнозировали заболеваемость COVID в Украине и назвали регионы-лидеры Фото: ситуация с COVID в Украине не будет ухудшаться (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Заболеваемость коронавирусом в Украине в ближайшие недели особо не изменится и будет оставаться на нынешнем уровне. Лидировать по этому показателю будут семь регионов.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины.

Сообщается, что, согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных будут Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев.

Для Украины в целом получены такие прогнозные числовые показатели:

  • среднее количество новых инфекций за день на 13.04.21 - 16 209. Среднее количество новых летальных случаев за день на 13.04.21 - 412;
  • среднее количество новых инфекций за день на 20.04.21 - 16 351. Среднее количество новых летальных случаев за день на 20.04.21 - 442.

Ученые спрогнозировали заболеваемость COVID в Украине и назвали регионы-лидеры

Фото: прогноз заболеваемости COVID-19 (nas.gov.ua)

Напомним, ученые НАН полагают, что Украина уже выходит на плато заболеваемости третьей волны COVID-19.

Ранее также стало известно, что в Чернигове наблюдается самая тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом с начала пандемии.

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