Ученые спрогнозировали заболеваемость COVID в Украине и назвали регионы-лидеры
Заболеваемость коронавирусом в Украине в ближайшие недели особо не изменится и будет оставаться на нынешнем уровне. Лидировать по этому показателю будут семь регионов.
Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины.
Сообщается, что, согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных будут Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев.
Для Украины в целом получены такие прогнозные числовые показатели:
- среднее количество новых инфекций за день на 13.04.21 - 16 209. Среднее количество новых летальных случаев за день на 13.04.21 - 412;
- среднее количество новых инфекций за день на 20.04.21 - 16 351. Среднее количество новых летальных случаев за день на 20.04.21 - 442.
Фото: прогноз заболеваемости COVID-19 (nas.gov.ua)
Напомним, ученые НАН полагают, что Украина уже выходит на плато заболеваемости третьей волны COVID-19.
Ранее также стало известно, что в Чернигове наблюдается самая тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом с начала пандемии.