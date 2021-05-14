Ученые из США и Канады призывают перепроверить версию лабораторной утечки COVID
Ученые из США и Канады призвали более тщательно изучить версию о лабораторной утечке коронавируса. Девятнадцать ученых написали открытое письмо.
Его текст опубликован в журнале Science.
Авторы пишут о докладе Всемирной организации здравоохранения, обнародованном в конце марта по результатам расследования с целью установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию.
Они обращают внимание, что несмотря на то, что не было представлено результатов, подтверждающих естественную передачу вируса или случайную лабораторную утечку, команда оценила версию о передаче вируса человеку через животное-посредника как "наиболее вероятную", а лабораторную утечку как "крайне маловероятную".
Ученые подчеркивают, что обе эти теории не получили сбалансированного рассмотрения.
"Только четыре из 313 страниц доклада и приложений к нему были отведены возможной лабораторной аварии", - заявляют авторы письма.
Они также обращают внимание на то, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус указал на недостойность рассмотренных в докладе доказательств, подтверждающих лабораторную утечку, и призвал к дальнейшему расследованию причин возникновения вируса.
"Мы согласны с генеральным директором ВОЗ, США и 13 другими странами, а также с Европейским союзом, что необходимо и возможно добиться большей ясности в отношении происхождения этой пандемии. Мы должны серьезно относиться к гипотезам как о естественных, так и о лабораторных причинах происхождения вируса, пока не получим достаточных данных", - указано в письме.
Ученые подчеркнули, что расследование должно быть прозрачным, объективным и проводиться независимыми экспертами, чтобы "свести к минимуму последствия конфликта интересов".
Как писало РБК-Украина, в конце марта официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин призвала ВОЗ заняться изучением утечки коронавирусной инфекции из американской военной лаборатории. Она считает, что это исследование не должно быть ограничено любым регионом мира.
Напомним, ВОЗ опубликовала полный отчет о происхождении коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19. Доклад подготовлен по итогам работы миссии в Китае.