Ученые из Уханя заразились до начала пандемии COVID, - WSJ

Трое ученых из Уханя, которые работали с коронавирусами , одновременно попали в больницу еще в ноябре 2019 года. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии за месяц до начала пандемии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки.

Заболевание вирусологов напоминало как COVID-19, так и ОРВИ. В газете считают, что эта информация является очередным доказательством гипотезы о том, что коронавирус вытек из уханской лаборатории.

С такими выводами согласен и бывший руководитель группы Госдепартамента США по происхождению COVID-19 Дэвид Ашер.

"Я очень сомневаюсь, что три человека в особо защищенных условиях лаборатории третьего уровня, которая работает с коронавирусами, в одну неделю заболевают ОРВИ, попадают в больницу, и это никак не связано с коронавирусом", - заявил он.

Напомним, в конце марта был обнародован отчет Всемирной организации здравоохранения по итогам миссии специалистов в Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса COVID-19.

В документе самой вероятной версией возникновения коронавируса называлась теория о том, что он возник в популяции летучих мышей, мутировал и перескочил на человека через другое животное.

При этом версию о том, что пандемия началась с утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии, эксперты ВОЗ назвали маловероятной.