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Угрожающую ситуацию с заболеваемостью COVID обнаружили в Одесской области

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Одесская область, Вторник 20 июля 2021 14:18
Угрожающую ситуацию с заболеваемостью COVID обнаружили в Одесской области Фото: угрожающую ситуацию с заболеваемостью COVID обнаружили в Одесской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Одесской области зафиксировано угрожающую тенденцию роста показателей заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю в регионе наблюдается рост госпитализаций на 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

Эксперт отметил, что недельное количество новых случаев и госпитализаций в Украине начало расти - до плюс 5%.

"Сейчас появляется стабильный тренд на рост заболеваемости. Это только происходит в Одесской области, где за последнюю неделю уровень госпитализаций вырос на 50%. Соответственно необходимо уже сейчас реагировать на такой рост и определять на уровне отдельных территориальных общин откуда идет вспышка" - сказал Ганиченко.

Он отметил, что сейчас средний уровень госпитализации в Украине составляет 6,9 на 100 тысяч населения, а в Одесской области - 12,6, что вдвое больше.

По словам эксперта, хоть в Сумской области уровень госпитализаций составляет 13,2, этот показатель стабилен уже длительное время, поэтому специалисты не классифицируют это как вспышку.

Эксперт подчеркнул, что показательной является ситуация в Тернопольской области, где уровень госпитализации вырос еще больше, чем в Одесской.

"Практически в два раза вырос уровень госпитализации (сейчас он составляет 88,9% - ред.), но это не вспышка. В Тернопольской области сейчас лучшая ситуация по стране с уровнем заболеваемости и уровнем госпитализации, так как госпитализируют в среднем за сутки от 0 до 5 человек ...там вспышки нет ",- отметил Ганиченко.

Напомним, по данным Минздрава, Одесская и Тернопольская области не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей.

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