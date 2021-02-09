Не только Ухань: ВОЗ назвала возможные источники коронавируса
Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что, кроме рынка в Ухане, существуют и другие возможные источники COVID-19. Это можут быть другие рынки.
Об это заявил доктор Петер Бен Эмбарек, передает Sky News.
По его словам, первые заражения коронавирусом могут быть связаны не только с рыбным рынком "Хуанань" в Ухане - но и с другими.
Также есть версия, что "нулевое заражение" могло не быть связано с рынками вообще.
По словам эксперта, необходимый анализ материалов, чтобы установить, были ли случаи коронавируса в Ухане до декабря 2019 года.
Напомним, организация не смогла установить, какое животное стало "резервуаром" для нового коронавируса. Среди какого-либо вида животных не было его широкого распространения.
Также миссия ВОЗ в китайском Ухане заявила, что теория об утечке коронавируса из лаборатории "чрезвычайно маловероятна".
Более того, по их данным, СOVID-19 мог циркулировать за пределами китайского города Ухань до первых зарегистрированных случаев. Местом возникновения коронавируса может быть не Ухань.
В ВОЗ заявили, что невозможно установить, как коронавирус попал на рынок в Ухане.