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Не только Ухань: ВОЗ назвала возможные источники коронавируса

Новина українською → Женева, Вторник 09 февраля 2021 15:11
Не только Ухань: ВОЗ назвала возможные источники коронавируса Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что, кроме рынка в Ухане, существуют и другие возможные источники COVID-19. Это можут быть другие рынки.

Об это заявил доктор Петер Бен Эмбарек, передает Sky News.

По его словам, первые заражения коронавирусом могут быть связаны не только с рыбным рынком "Хуанань" в Ухане - но и с другими.

Также есть версия, что "нулевое заражение" могло не быть связано с рынками вообще.

По словам эксперта, необходимый анализ материалов, чтобы установить, были ли случаи коронавируса в Ухане до декабря 2019 года.

Напомним, организация не смогла установить, какое животное стало "резервуаром" для нового коронавируса. Среди какого-либо вида животных не было его широкого распространения.

Также миссия ВОЗ в китайском Ухане заявила, что теория об утечке коронавируса из лаборатории "чрезвычайно маловероятна".

Более того, по их данным, СOVID-19 мог циркулировать за пределами китайского города Ухань до первых зарегистрированных случаев. Местом возникновения коронавируса может быть не Ухань.

В ВОЗ заявили, что невозможно установить, как коронавирус попал на рынок в Ухане.

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