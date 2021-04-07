ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина в апреле должна получить еще миллион доз вакцины Sinovac, - Минздрав

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 22:10
Украина в апреле должна получить еще миллион доз вакцины Sinovac, - Минздрав Фото: Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал сроки получения следующих партий китайской COVID-вакцины компании Sinovac. По его словам, уже в апреле Украина должна получить 1 млн доз китайской вакцины.

Об этом шла речь в интервью министра программе "ТСН".

Как рассказал Степанов, в четверг, 8 апреля, он проведет видеоконференцию с руководством компании Sinovac, во время которой будут обсуждаться новые поставки вакцины.

"Предварительно, мы должны получить 1 млн доз Sinovac уже в апреле, остальные дозы - в мае. Будем разговаривать об увеличении объемов поставок этой вакцины", - отметил он.

Отметим, Украина также ждет получения вакцин от коронавируса Novavax, Covishield, Pfizer, а также партии вакцины по механизму COVAX. Всего в Минздраве рассчитывают на 32 млн доз вакцин.

Напомним, первая партия вакцины Sinovac прибыла в Украину 25 марта. В Украину привезли 215 тысяч доз препарата. Сейчас вакцина проходит проверку в государственной лаборатории.

Как писало РБК-Украина, министр Степанов рассказал, когда вакциной компании Sinovac будут вакцинировать украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Министерство здравоохранения Украины Китай вакцинация Максим Степанов Вакцина от коронавируса
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19