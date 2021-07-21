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Украина договорилась о поставке 13 миллионов доз вакцин до конца лета, - Шмигаль

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Среда 21 июля 2021 13:14
Украина договорилась о поставке 13 миллионов доз вакцин до конца лета, - Шмигаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина имеет договоренности на поставки 13 миллионов доз вакцин. Они должны прибыть к концу лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

Он призвал активно прививаться и напомнил о начале пятой волны вакцинации в стране.

"Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцин. То есть мы имеем необходимое количество вакцин для всех желающих", - сказал премьер.

Шмигаль также напомнил, что в Украине сейчас доступны четыре вида вакцин, "каждая из которых предотвращает тяжелое течение болезни".

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