Украина договорилась о поставке 13 миллионов доз вакцин до конца лета, - Шмигаль
Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина имеет договоренности на поставки 13 миллионов доз вакцин. Они должны прибыть к концу лета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.
Он призвал активно прививаться и напомнил о начале пятой волны вакцинации в стране.
"Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцин. То есть мы имеем необходимое количество вакцин для всех желающих", - сказал премьер.
Шмигаль также напомнил, что в Украине сейчас доступны четыре вида вакцин, "каждая из которых предотвращает тяжелое течение болезни".