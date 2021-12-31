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Украина докупила препараты для пациентов с COVID

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Пятница 31 декабря 2021 18:51
Украина докупила препараты для пациентов с COVID Фото: Украина докупила препараты для пациентов с COVID (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Государственное предприятие "Медзакупки" провело дозакупку препарата "Тоцилизумаб", который используется для помощи пациентам с COVID-19. Дополнительные закупки были совершены на заказ Министерства здравоохранения Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Медзакупки".

Так, 30 декабря предприятие подписало соглашение со швейцарской компанией-производителем препарата на дозакупку:

  • 2300 флаконов дозировкой 200 мг / 10 мл за 21,3 млн гривен. Цена за единицу - 9259 гривен;
  • 840 флаконов дозировкой 80 мл / 4 мл за 3,06 млн гривен. Цена за единицу - 3650 гривен.

Общая стоимость товара составила 24,36 млн гривен.

В предприятии сообщили, что поставка препарата должна состояться до 1 марта следующего года.

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