Украина докупила препараты для пациентов с COVID
Фото: Украина докупила препараты для пациентов с COVID (Getty Images)
Государственное предприятие "Медзакупки" провело дозакупку препарата "Тоцилизумаб", который используется для помощи пациентам с COVID-19. Дополнительные закупки были совершены на заказ Министерства здравоохранения Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Медзакупки".
Так, 30 декабря предприятие подписало соглашение со швейцарской компанией-производителем препарата на дозакупку:
- 2300 флаконов дозировкой 200 мг / 10 мл за 21,3 млн гривен. Цена за единицу - 9259 гривен;
- 840 флаконов дозировкой 80 мл / 4 мл за 3,06 млн гривен. Цена за единицу - 3650 гривен.
Общая стоимость товара составила 24,36 млн гривен.
В предприятии сообщили, что поставка препарата должна состояться до 1 марта следующего года.