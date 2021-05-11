Украина должна договариваться о производстве COVID-вакцин на своей территории, - Зеленский

Фото: Зеленский заявил о необходимости договориться о производстве COVID-вакцин в Украине (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Украина должна договориться о стратегическом партнерстве с производителями COVID-вакцин. Страна должна запустить на своей территории производство препаратов.

Об этом глава государства заявил на совещании 11 мая, передает пресс-служба Офиса президента.

"Чтобы в Украине было расположено производство этих вакцин. Должны вести речь о комплексном подходе и взаимодействии", - отметил он. Зеленский отдельно подчеркнул необходимость иметь соответствующие мощности, чтобы можно было оперативно запустить производство в стране вакцин против коронавируса, если на международном уровне будет принято решение об открытии публичного доступа к формуле вакцины от COVID-19.