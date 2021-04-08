Украина должна готовиться к самостоятельному производству COVID-вакцин, - Кабмин

Украина должна готовится к самостоятельному производству вакцин. Поскольку коронавирус, как и другие болезни, - это большой современный вызов современного общества.

Об этом заявил министр Кабинетов министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Дом".

"Украина должна готовиться к самостоятельному производству вакцины, потому что не только коронавирус, но и другие болезни, - это большой современный вызов современного общества и нужно иметь национальное производство вакцин в Украине", - заявил он.

Напомним, в феврале главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин. Сейчас она находится на утверждении.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна производить свою вакцину от коронавируса, потому что в мире идет борьба за получение препаратов.