ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина должна готовиться к самостоятельному производству COVID-вакцин, - Кабмин

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 15:41
Украина должна готовиться к самостоятельному производству COVID-вакцин, - Кабмин Фото: Олег Немчинов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Украина должна готовится к самостоятельному производству вакцин. Поскольку коронавирус, как и другие болезни, - это большой современный вызов современного общества.

Об этом заявил министр Кабинетов министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Дом".

"Украина должна готовиться к самостоятельному производству вакцины, потому что не только коронавирус, но и другие болезни, - это большой современный вызов современного общества и нужно иметь национальное производство вакцин в Украине", - заявил он.

Напомним, в феврале главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин. Сейчас она находится на утверждении.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна производить свою вакцину от коронавируса, потому что в мире идет борьба за получение препаратов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Вакцина от коронавируса Украина вакцинация Кабинет Министров Украины
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19