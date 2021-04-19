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Украина должна подготовить современную лабораторию для разработки вакцин, - Зеленский

Новина українською → Украина, Понедельник 19 апреля 2021 13:36
Украина должна подготовить современную лабораторию для разработки вакцин, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

С этой целью в этом году в государственном бюджете заложили 100 миллионов гривен.

"Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего", - заявил глава государства.

Как писало РБК-Украина, Зеленский считает, что у самой сильной страны в мире не обязательно должно быть оружие. Однако такая страна должна быть обеспечена вакциной от коронавируса.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украине следует как можно быстрее разрабатывать и производить собственную вакцину против коронавируса. Тогда первые результаты будут уже через три года.

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