ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций по COVID, - KSE

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 14:36
Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций по COVID, - KSE Фото: Медсистема Украины может выдержать до 40% больше суточных госпитализаций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций больных с коронавирусом. Текущая медицинская система может выдержать до 40% больше суточных госпитализации, чем это есть сейчас.

Об этом говорилось во время презентации Киевской школы экономики.

Отмечается, что абсолютно предельная граница суточного количества госпитализации при 100% заполненности коек с кислородом составляет 8 тысяч госпитализации в сутки.

При этом реальным пределом по количеству госпитализаций, при заполненности коек с кислородом на 80%, составляет 6,5 тысячи госпитализаций в сутки.

При этом на сегодня показатель госпитализаций больных коронавирусом составляет 4,6 тысячи в сутки.

Напомним, в Украине заняты 65,4% кроватей для COVID-пациентов в отделениях интенсивной терапии. Самая напряженная ситуация наблюдается в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях, где заняты более 80% таких коек.

Кроме того, в Украине за прошедшие сутки выявили 19 419 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус госпитализация Коронавирус Украина
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19