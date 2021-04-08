Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций по COVID, - KSE

Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций больных с коронавирусом. Текущая медицинская система может выдержать до 40% больше суточных госпитализации, чем это есть сейчас.

Об этом говорилось во время презентации Киевской школы экономики .

Отмечается, что абсолютно предельная граница суточного количества госпитализации при 100% заполненности коек с кислородом составляет 8 тысяч госпитализации в сутки.

При этом реальным пределом по количеству госпитализаций, при заполненности коек с кислородом на 80%, составляет 6,5 тысячи госпитализаций в сутки.

При этом на сегодня показатель госпитализаций больных коронавирусом составляет 4,6 тысячи в сутки.