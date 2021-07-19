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Украина на этой неделе выйдет на пятый этап вакцинации, - Шмыгаль

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 18:51
Украина на этой неделе выйдет на пятый этап вакцинации, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что на этой неделе начинается пятый этап вакцинации в Украине. Это означает начало последнего этапа, прописанного в национальной дорожной карте по иммунизации от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих", - отметил Шмыгаль.

По его словам, на этой неделе регионы получат два миллиона доз Moderna, которая предназначена для массовой вакцинации рабочих коллективов.

Напомним, ранее сообщалось, что на пятом этапе вакцинации от COVID разрешат прививать детей. Иммунизация будет проходить при условии соответствующих рекомендаций врачей.

Согласно национальному плану вакцинации, на пятом этапе прививают все население в возрасте от 18 до 59 лет.

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