ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бустерная доза COVID-вакцины. Если ЕС утвердит 9-месячный интервал, Украина готова повторить

Новина українською →
Украина, Пятница 03 декабря 2021 12:22
Бустерная доза COVID-вакцины. Если ЕС утвердит 9-месячный интервал, Украина готова повторить Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова ввести бустерную дозу по по примеру Европы, если в ЕС будет принято такое решение. Министр заверил, что вакцин в Украине достаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко в кулуарах парламента.

Ляшко отметил, что на данный момент в Европе предлагают вводить бустерную дозу через девять месяцев после вакцинации.

"Если примут предложение ученых (о 9-месячном интервале, - ред.), одобрят на уровне парламента, то мы будем готовы повторить это все на территории Украины", - заявил Ляшко, отметив, что при разработке COVID-сертификатов Украина согласовывала всю нормативную базу в соответствии с законодательством ЕС.

"Мы и технически готовы и плюс наличие вакцин также говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает сократить срок действия COVID-сертификата о вакцинации с 12 до 9 месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза. Такие изменения предлагают ввести с 10 января 2022 года.

Отметим, в Украине срок действия COVID-сертификата о вакцинации, который признан в ЕС, на данный момент составляет 12 месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе