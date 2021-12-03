Бустерная доза COVID-вакцины. Если ЕС утвердит 9-месячный интервал, Украина готова повторить

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова ввести бустерную дозу по по примеру Европы, если в ЕС будет принято такое решение. Министр заверил, что вакцин в Украине достаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко в кулуарах парламента.

Ляшко отметил, что на данный момент в Европе предлагают вводить бустерную дозу через девять месяцев после вакцинации.

"Если примут предложение ученых (о 9-месячном интервале, - ред.), одобрят на уровне парламента, то мы будем готовы повторить это все на территории Украины", - заявил Ляшко, отметив, что при разработке COVID-сертификатов Украина согласовывала всю нормативную базу в соответствии с законодательством ЕС.

"Мы и технически готовы и плюс наличие вакцин также говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию", - добавил он.