Бустерная доза COVID-вакцины. Если ЕС утвердит 9-месячный интервал, Украина готова повторить
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова ввести бустерную дозу по по примеру Европы, если в ЕС будет принято такое решение. Министр заверил, что вакцин в Украине достаточно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко в кулуарах парламента.
Ляшко отметил, что на данный момент в Европе предлагают вводить бустерную дозу через девять месяцев после вакцинации.
"Если примут предложение ученых (о 9-месячном интервале, - ред.), одобрят на уровне парламента, то мы будем готовы повторить это все на территории Украины", - заявил Ляшко, отметив, что при разработке COVID-сертификатов Украина согласовывала всю нормативную базу в соответствии с законодательством ЕС.
"Мы и технически готовы и плюс наличие вакцин также говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает сократить срок действия COVID-сертификата о вакцинации с 12 до 9 месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза. Такие изменения предлагают ввести с 10 января 2022 года.
Отметим, в Украине срок действия COVID-сертификата о вакцинации, который признан в ЕС, на данный момент составляет 12 месяцев.