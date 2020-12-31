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Украина готовится к подписанию новых договоров о получении COVID-вакцин

Новина українською → Киев, Четверг 31 декабря 2020 10:44
Украина готовится к подписанию новых договоров о получении COVID-вакцин Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения Украины начало обсуждать вопрос поставки вакцин от коронавируса еще в мае. В Минздраве анонсировали подписание новых договоров для поставки вакцин.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Сейчас мы находимся на финальной стадии. Я думаю, что в ближайшие недели у нас будут подписаны договоры с другими компаниями, с другими производителями вакцин", - отметил он.

Он напомнил, что в рамках программы COVAX Украина должна получить 8 млн доз вакцины от коронавируса.

"Мы хотим увеличить количество доз с 8 до 16 млн", - отметил он.

Как сообщалось, что Украина ожидает первые поставки вакцины по программе COVAX в марте 2021 года.

Ранее стало известно о подписании первого контракта на коммерческие поставки вакцины для Украины.

Также в Минздраве сообщали, что планируют заключить контракты на поставку COVID-вакцин с производителями до конца года.

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