Украина в июле получит 2 млн доз вакцины Moderna
Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина ожидает 2 млн доз вакцины Moderna. Ее передут Соединенные Штаты по глобальному механизму COVAX.
Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, поставка ожидается в июле.
"Мы договорились с США - они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они дают их через COVAX, через COVAX мы подписывали все документы", - сказал Ляшко.