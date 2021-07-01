ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина в июле получит 2 млн доз вакцины Moderna

Новина українською →
Четверг 01 июля 2021 21:12
Украина в июле получит 2 млн доз вакцины Moderna Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Лера Полищук

Украина ожидает 2 млн доз вакцины Moderna. Ее передут Соединенные Штаты по глобальному механизму COVAX.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, поставка ожидается в июле.

"Мы договорились с США - они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они дают их через COVAX, через COVAX мы подписывали все документы", - сказал Ляшко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Ляшко Коронавирус Вакцина от коронавируса
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19