Украина начала проходить пик нынешней волны COVID-19, - эксперт

По состоянию на конец ноября Украина начала проходить пик нынешней волны COVID-19. В частности, в больницах за неделю количество госпитализированных снизилось на 14%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

"Разгрузка медицинской системы продолжается. В ковидных больницах меньше и меньше пациентов. И такое уменьшение за неделю - 14%. Больше свободных коек с кислородом, чем занятых коек с кислородом. Но занятость коек достаточно велика и так же большое количество госпитализаций. В рамках текущей волны мы начинаем проходить пик", - отметил он.