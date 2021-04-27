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Украина начала выход из третьей волны коронавируса, - Степанов

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 09:11
Украина начала выход из третьей волны коронавируса, - Степанов Фото: Степанов заявил, что Украина выходит из третьей волны пандемии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Украина начала постепенный выход из третьей волны пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры", - заявил министр.

Он отметил, что за прошедшую неделю количество заболевших уменьшилось с 92 тысяч до 77 тысяч по сравнению с позапрошлой неделей.

"То есть, на 15 тысяч человек меньше заболело за прошедшую неделю, чем за позапрошлую", - констатировал Степанов.

Количество госпитализаций за тот же период уменьшилось в Украине на 3400 человек.

"Все эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы действительно прошли этот сверхтяжелый период третьей волны", - добавил министр.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 26 апреля, подтвердили еще 7915 новых случаев коронавируса. При этом выздоровел 17 391 пациент.

За сутки госпитализировали 1650 человек, а также подтвердили 432 летальных случаев.

С начала пандемии в Украине заболели 2 млн 38 тысяч 248 человек, выздоровели - 1 млн 596 тысяч 829, летальных исходов - 42 950. Активными больными остаются 398 469 пациентов.

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