ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина может начать производить лекарства и вакцины от COVID в 2022 году: названо условие

Новина українською →
Киев, Четверг 23 декабря 2021 11:38
Украина может начать производить лекарства и вакцины от COVID в 2022 году: названо условие Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения надеются, что Украина уже в следующем году сможет начать производить лекарства и вакцины от коронавируса. Речь идет о производстве по патенту двух американских фармацевтических компаний Pfizer и Merck.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко, которого цитирует "Голос Америки".

"Украина мечтает производить и таблетки, и вакцины. И мы обращались к производителям. Если посмотреть сегодня, то мы в шорт-листе и Pfizer и Merck - Украина как потенциальная страна для локализации производства или для того, чтобы мы по патенту производили на территории нашей страны", - рассказал Ляшко.

По его словам, для этого у нашей страны есть возможности, а также государство зарекомендовало себя как надежного партнера:

"То партнерство, которое сейчас происходит между нами и Соединенными Штатами Америки, нам дает надежду, что мы это все сделаем", - резюмировал Ляшко.

Напомним, по словам главы Минздрава, завод фармацевтической компании "Лекхим" в Харькове сможет разливать более 10 000 доз вакцины от COVID в час. Процесс планируют запустить уже в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в Польше начали тестировать украинскую вакцину от коронавируса, а испытания проводятся на мышах в институте в Гданске.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Пандемия коронавируса Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе