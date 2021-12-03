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Украина нарастила возможности для хранения вакцины Pfizer: хватит на 2021-2022

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 11:59
Украина нарастила возможности для хранения вакцины Pfizer: хватит на 2021-2022 Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина нарастила возможности для хранения вакцин в условиях сверхнизких температур с 200 000 до 6 млн доз. При такой температуре хранится вакцина от COVID-19 американской компании Pfizer, которая широко применяется в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

Сообщается, что Минздрав совместно с международными партнерами продолжает расширять возможности холодовой цепи для хранения и транспортировки вакцин, которые нуждаются в сверхнизких температурах - от -60 до -80.

"Это значит, что Украина сможет обеспечить хранение в ультрахолодовом режиме всей вакцины, которая будет поступать в 2021 и 2022 годах. Это было одним из условий контрактов на ее поставки в Украину на 2022-2023 годы", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В частности, для хранения вакцины Pfizer на региональных складах установили более 50 морозильников, которые позволяют в среднем хранить до 40 тысяч доз вакцины. То есть, общие возможности хранения на областных складах достигли 2 млн доз.

Дополнительно в крупных региональных центрах (Днепр, Одесса, Харьков и Львов) в ближайшее время будут установлены морозильные камеры с возможностью хранения до 200 000 доз вакцины. Еще 10 таких морозильных камер будут установлены на национальном складе.

Отметим, до конца года Украина должна получить еще 7,5 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина продлила контракт с Pfizer, согласно которому наша страна будет ежегодно получать 25 млн доз вакцины от коронавируса.

Также стало известно, что BioNTech и Pfizer тестируют вакцину от нового варианта COVID.

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