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Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко

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Киев, Среда 18 августа 2021 00:59
Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко Фото: министр здравоохранения заявляет, что Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС (flickr)
Автор: Анна Полисученко

Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС. Это заявил министр охраны здоровья Украины Виктор Ляшко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".

В то же время на территории Украины будут признаваться европейские сертификаты.

"Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского Союза, получит доступ, и украинский паспорт будет признан и полностью будет использоваться, как и европейский сертификат на территории ЕС. И так же европейские сертификаты будут признаваться у нас. Это будет сделано вот-вот", - сказал он.

Виктор Ляшко анонсировал пресс-брифинг 20 августа по участию Министерства здравоохранения и Министерства цифровой трансформации по СOVID-сертификатам.

Ранее мы писали, что в "Дія" запустили бета-тестирование COVID-сертификатов на Android.

Кроме того, на прошлой неделе украинский COVID-сертификат в "Дія" вышел на последний технический этап одобрения в ЕС.

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