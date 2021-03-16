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Украина ожидает новую партию вакцины AstraZeneca, - Степанов

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 01:21
Украина ожидает новую партию вакцины AstraZeneca, - Степанов Фото: вакцина от коронавируса AstraZeneca (Виталий Носач)
Автор: РБК-Украина

В Украину уже до конца месяца прибудет новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca из Индии. Ожидается, что до 31 марта от компании-производителя Serum Institute из Индии прибудет 1,5 миллионов доз.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова".

По словам Степанова, вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) от компании-производителя Serum Institute (Индия) должна быть поставлена в Украину до 31 марта при условии, что наша страна получит разрешение на экспорт от правительства Индии.

"Следующая партия вакцины CoviShield в размере 1,5 млн доз должна приехать до 31 марта согласно контракту. Для того, чтобы нам ее получить, мы должны получить разрешение на экспорт правительства Индии, так как все страны, которые имеют у себя мощности по производству, ограничиваются в экспорте", - сказал он.

Он также опроверг, что вакцина AstraZeneca может быть опасной.

Напомним, в Минздраве отказ стран ЕС от вакцины AstraZeneca назвали очередным фейком.

Ранее мы сообщали, что разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза после вакцинации не связанны с препаратом.

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