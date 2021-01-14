Украина может передать закупки COVID-вакцин международным посредникам, они берут 5% за услуги

Украина может передать закупки вакцин от COVID-19 международным посредникам. Их услуги стоят в среднем 5% от суммы контракта.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, возможно, это будет британская компания Crown Agents. Хотя окончательное решение еще не принято.

Издание обратилось за комментарием к Минздраву. На момент публикации ведомство не смогло предоставить информацию по этому вопросу.

Что известно о компании Crown Agents

Crown Agents помогает правительствам во всем мире для повышения благосостояния. В частности речь идет о сокращении бедности и улучшении уровня жизни путем предоставления консультаций, организации цепочек поставок, финансовых услуг и обучения.

В Украине Crown Agents работает более 10 лет, помогая в реализации проектов в области закупок, управлении финансами, развитии экономики. Она сотрудничает с Минфином, Министерством экономического развития и торговли, Министерством здравоохранения, Антимонопольным комитетом Украины.

Crown Agents возникла как организация, осуществляющая финансовые операции с британскими колониями. Агенты Crown Agents были впервые назначены в 1749 году для перевода и учета грантов, которые были предоставлены колониям из британского бюджета. Эти представители были неофициально известны как "агенты короны".

Напомним, в "Медзакупках" заявили, что работа государственного предприятия заблокирована. ГП обратилось к Кабинету министров и Министерству здравоохранения.

Также в "Медзакупках" заявили, что Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины.