Украина подходит к плато, ситуация с COVID стабилизируется, - Радуцкий
Украина выходит на плато по коронавирусу. Ситуация в стране с заболеваемостью и госпитализациями стабилизировалась.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Он отметил, что карантин вводится в качестве ответа на количество больных и госпитализированных. При этом сейчас ситуация немного улучшилась.
"На сегодня есть некоторая стабилизация. Похоже, что Украина подходит к плато. Что пик заболеваемости стабилизировался. За прошлую и за позапрошлую неделю количество больных уменьшилось на 2 тысяч. Немного стабилизировалась ситуация в Киеве", - заявил Радуцкий.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили чуть более 14,5 тысячи новых случаев коронавируса, госпитализировали более 5 тысяч человек. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Одесской областях.
Ранее Радуцкий сообщал, что в Киеве в последнее время улучшилась ситуация по уровню COVID-госпитализаций. В ближайшее время столица может выйти из "красной" зоны карантина.
Отметим, с завтрашнего дня, 15 апреля, Полтавская область перейдет в "красную" зону карантина. В регионе начнут действовать жесткие ограничения.