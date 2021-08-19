Украина получила еще почти 800 000 доз вакцины AstraZeneca: кого будут прививать

На этой неделе Украина получила еще почти 800 000 доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Их передали Греция, Польша и Литва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что 100 000 доз вакцины AstraZeneca передала Греция, 650 400 доз - Польша и 46 000 доз - Литва.

"Часть вакцины из этих поставок пойдет на прививку тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между центрами вакцинации и пунктами прививок", - говорится в сообщении.

AstraZeneca - это векторная вакцина против COVID-19, которую производят в ЕС, Великобритании, Южной Корее и Индии. Европейская имеет название Vaxzevria, корейская - AstraZeneca-SKBio, индийская - Covishield.

Вакцины AstraZeneca, произведенные на разных площадках, являются взаимозаменяемыми. Если первую прививку вы получили вакциной одного производителя, то вторую дозу можно получить этой же вакциной любой другой страны производства.

Согласно предварительным данным исследования, проведенного в апреле - июне 2021 в Великобритании, вакцина AstraZeneca с эффективностью 92% предотвращает госпитализации и смерти от болезни, вызванной новым опасным штаммом "Дельта".