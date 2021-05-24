Украина получила тест-системы для обнаружения "индийского" штамма коронавируса

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на странице в Facebook .

По его словам, тест-системы поступили в Центр общественного здоровья Украины в конце прошлой недели. До этого Украина получала подобные тест-системы для выявления "британского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса.

Как пояснил Радуцкий, эти тест-системы упрощают процедуру определения мутаций коронавируса на территории Украины.

"Сейчас региональные лаборатории по специальному алгоритму среди всех положительных тестов определяют несколько образцов, которые отправляют в Киев. Они проходят проверку тест-системами, и в случае, если результат на мутацию вируса положительный, отправляются в одну из трех лабораторий на подтверждение. Или к крупной фармацевтической компании, с которой заключен соответствующий договор, или в Институт молекулярной биологии и генетики, или в лондонскую клинику", - отметил он.