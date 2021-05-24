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Украина получила тест-системы для обнаружения "индийского" штамма коронавируса

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Украина, Понедельник 24 мая 2021 17:18
Украина получила тест-системы для обнаружения "индийского" штамма коронавируса Фото: Украина сможет выявлять "индийский" штамм коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина получила от Всемирной организации здравоохранения партию тест-систем для обнаружения "индийского" штамма коронавируса. Тест-системы способны обнаружить новый штамм путем ПЦР-исследования.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на странице в Facebook.

По его словам, тест-системы поступили в Центр общественного здоровья Украины в конце прошлой недели. До этого Украина получала подобные тест-системы для выявления "британского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса.

Как пояснил Радуцкий, эти тест-системы упрощают процедуру определения мутаций коронавируса на территории Украины.

"Сейчас региональные лаборатории по специальному алгоритму среди всех положительных тестов определяют несколько образцов, которые отправляют в Киев. Они проходят проверку тест-системами, и в случае, если результат на мутацию вируса положительный, отправляются в одну из трех лабораторий на подтверждение. Или к крупной фармацевтической компании, с которой заключен соответствующий договор, или в Институт молекулярной биологии и генетики, или в лондонскую клинику", - отметил он.

Напомним, в ВОЗ заявляют, что все имеющиеся вакцины от коронавируса эффективны и против "индийского" штамма коронавируса. В организации уверяют, что вакцины действуют со всеми известными на сегодня штаммами.

Добавим, в Украине еще не подтвердили ни одного случая инфицирования "индийским" штаммом. Кроме того, за минувшие сутки в стране в целом выявили 1334 новых случая COVID-19, что является минимум с начала 2021 года.

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