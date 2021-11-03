Украина получит почти 3 млн доз вакцины Moderna до конца недели, - Ляшко

Украина получит 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины от коронавируса Moderna в рамках глобальной инициативы COVAX. Поставки ожидаются уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"Для обеспечения спроса на вакцинацию, до конца этой недели мы ожидаем 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины Moderna от глобальной инициативы COVAX", - сказал Ляшко.

Министр добавил, что всего с начала вакцинальной кампании на территорию страны было доставлено более 26 млн доз вакцин от коронавируса.

"На остатках сейчас есть около 7,5 млн доз", - уточнил Ляшко.