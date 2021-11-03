ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Украина получит почти 3 млн доз вакцины Moderna до конца недели, - Ляшко

Новина українською →
Украина, Среда 03 ноября 2021 10:55
Украина получит почти 3 млн доз вакцины Moderna до конца недели, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина получит 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины от коронавируса Moderna в рамках глобальной инициативы COVAX. Поставки ожидаются уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"Для обеспечения спроса на вакцинацию, до конца этой недели мы ожидаем 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины Moderna от глобальной инициативы COVAX", - сказал Ляшко.

Министр добавил, что всего с начала вакцинальной кампании на территорию страны было доставлено более 26 млн доз вакцин от коронавируса.

"На остатках сейчас есть около 7,5 млн доз", - уточнил Ляшко.

Напомним, глава Минздрава во время брифинга также сообщил, что в Украине могут расширить "красную" зону карантина. По его словам, еще три области под угрозой попадание в эту зону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Карантин Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе