Украина в ближайшее время получит COVID-вакцину от COVAX, - Ляшко

Министерство здравоохранения Украины получило письмо от международной организации COVAX. Организация готова уже в ближайшее время начать поставки вакцины от коронавируса в Украину.

Об этом на странице в Facebook рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Когда именно начнется поставка вакцин и COVID-вакцину какой именно компании получит Украина, в министерстве не рассказали.

"Получили от COVAX письмо о возможности поставки в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время", - заявил Ляшко.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, вакцинацию населения от коронавируса начали уже более 30 стран мира. Среди них и страны Европейского союза.

Как писало РБК-Украина, более 10 стран ЕС призвали Еврокомиссию поделиться вакцинами от коронавируса с Украиной. Еврокомиссию просят помочь и Молдове, Грузии, Армении и Беларуси.

Кроме того, в конце прошлого года Украина подписала контракт на закупку китайской COVID-вакцины Sinovac. Ожидается, что Украина закупит почти 2 млн доз вакцины, которые обойдутся стране почти в 1 млрд гривен.

РБК-Украина рассказывало, что известно о вакцине Sinovac.