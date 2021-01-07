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Украина в ближайшее время получит COVID-вакцину от COVAX, - Ляшко

Новина українською → Киев, Четверг 07 января 2021 19:31
Украина в ближайшее время получит COVID-вакцину от COVAX, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения Украины получило письмо от международной организации COVAX. Организация готова уже в ближайшее время начать поставки вакцины от коронавируса в Украину.

Об этом на странице в Facebook рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Когда именно начнется поставка вакцин и COVID-вакцину какой именно компании получит Украина, в министерстве не рассказали.

"Получили от COVAX письмо о возможности поставки в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время", - заявил Ляшко.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, вакцинацию населения от коронавируса начали уже более 30 стран мира. Среди них и страны Европейского союза.

Как писало РБК-Украина, более 10 стран ЕС призвали Еврокомиссию поделиться вакцинами от коронавируса с Украиной. Еврокомиссию просят помочь и Молдове, Грузии, Армении и Беларуси.

Кроме того, в конце прошлого года Украина подписала контракт на закупку китайской COVID-вакцины Sinovac. Ожидается, что Украина закупит почти 2 млн доз вакцины, которые обойдутся стране почти в 1 млрд гривен.

РБК-Украина рассказывало, что известно о вакцине Sinovac.

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