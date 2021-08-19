Украина получит лекарства, которые имеют прямое действие на COVID-19: кому их будут назначать

В Украину доставят новые препараты прямого действия на коронавирус. Они будут предназначаться для больных, находящихся на лечении дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

"Есть договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия, об этом будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

По информации Минздрава, этот препарат назначают пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении, чтобы избежать осложнений и госпитализаций.

Известно, что сейчас лекарства находятся на третьей (последней) стадии клинических исследований.

Однако Минздрав уже договорился о квоте на поставку препарата для лечения 300 тысяч пациентов.