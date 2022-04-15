Украина получит технологию производства COVID-вакцин от ВОЗ
Украина получит от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) технологию производства COVID-вакцинна основе мРНК. Выпуском препарата будет заниматься фармацевтическая компания "Дарница".
Об этом РБК-Украина сообщили в ВОЗ.
"Украина присоединилась к списку стран, получивших поддержку от глобального Центра ВОЗ по передаче технологий для производства вакцин на основе мРНК в Южной Африке", - отметили в организации.
Для выпуска вакцины на территории Украины ВОЗ оценила и избрала фармацевтическую компанию "Дарница". Как отметили в организации, украинский производитель имеет потенциал для освоения технологии мРНК, а также необходимые мощности.
"В настоящее время через Центр ВОЗ по передаче технологий для производства вакцин на основе мРНК удалось избрать 15 стран-реципиентов", - уточнили в организации.
Напомним, в конце марта министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что с началом войны коронавирус в стране никуда не исчез. По его словам, в среднем за сутки регистрируют около 4 тысяч новых больных.
Отметим, в странах ЕС, куда прибывают беженцы из Украины, Агентство здравоохранения Евросоюза выпустило рекомендации по защите от коронавируса украинских беженцев.
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