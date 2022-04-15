Украина получит технологию производства COVID-вакцин от ВОЗ

Об этом РБК-Украина сообщили в ВОЗ.

"Украина присоединилась к списку стран, получивших поддержку от глобального Центра ВОЗ по передаче технологий для производства вакцин на основе мРНК в Южной Африке", - отметили в организации.

Для выпуска вакцины на территории Украины ВОЗ оценила и избрала фармацевтическую компанию "Дарница". Как отметили в организации, украинский производитель имеет потенциал для освоения технологии мРНК, а также необходимые мощности.

"В настоящее время через Центр ВОЗ по передаче технологий для производства вакцин на основе мРНК удалось избрать 15 стран-реципиентов", - уточнили в организации.