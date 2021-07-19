Украина получит тесты для выявления "Дельта"-штамма коронавируса, - Ляшко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на этой неделе поставит Украине тесты для выявления "Дельта"-штамма коронавируса. Это позволит не только выявлять больных этим вариантом инфекции, но и ее распространение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко .

"На этой неделе Украина получит от ВОЗ поставку ПЦР-тестов, которые реагируют только на "Дельту". Это нам позволит наряду с секвенированием проводить ПЦР-тестирования", - сказал он в интервью эксперту ЮНИСЕФ.

Министр пояснил, что тесты позволят отобрать материал, исследовать его и в случае положительного результата "поставить его на другую плашку и исследовать, а не "Дельта" это".

"Так мы сможем посмотреть, не циркулирует ли у нас "Дельта", - уточнил он.