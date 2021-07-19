ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина получит тесты для выявления "Дельта"-штамма коронавируса, - Ляшко

Новина українською →
Киев, Понедельник 19 июля 2021 20:08
Украина получит тесты для выявления "Дельта"-штамма коронавируса, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на этой неделе поставит Украине тесты для выявления "Дельта"-штамма коронавируса. Это позволит не только выявлять больных этим вариантом инфекции, но и ее распространение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"На этой неделе Украина получит от ВОЗ поставку ПЦР-тестов, которые реагируют только на "Дельту". Это нам позволит наряду с секвенированием проводить ПЦР-тестирования", - сказал он в интервью эксперту ЮНИСЕФ.

Министр пояснил, что тесты позволят отобрать материал, исследовать его и в случае положительного результата "поставить его на другую плашку и исследовать, а не "Дельта" это".

"Так мы сможем посмотреть, не циркулирует ли у нас "Дельта", - уточнил он.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что в Украине присутствует штамм "Дельта" и через месяц-два этот вариант вытеснит другие варианты коронавируса.

Отметим, в Украине на сегодня официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса.

Ранее в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как Украина готовится к распространению штамма "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины ВОЗ Коронавирус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе