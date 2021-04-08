Украина получит вакцину от COVAX на следующей неделе, - Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда Украина получит первую партию вакцин от коронавируса по глобальному механизму COVAX . Первые дозы вакцины от механизма прибудут на следующей неделе.

Как рассказал министр, Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которыми будут прививать жителей и работников домов для пожилых.

"Первые 117 тысяч доз (вакцины Pfizer - ред.), которые зайдут по инициативе COVAX, предварительно, 14-15 апреля они должны быть в Украине, по последним сообщениям. Они пойдут в специализированные дома-интернаты для престарелых и соцработников, которые там работают", - сказал он.

Глобальный механизм COVAX отправил первые партии вакцин от коронавируса уже более 100 странам мира. Поставки вакцин являются бесплатными в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавируса.