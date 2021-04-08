Украина получит вакцину от COVAX на следующей неделе, - Минздрав
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда Украина получит первую партию вакцин от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Первые дозы вакцины от механизма прибудут на следующей неделе.
Как рассказал министр, Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которыми будут прививать жителей и работников домов для пожилых.
"Первые 117 тысяч доз (вакцины Pfizer - ред.), которые зайдут по инициативе COVAX, предварительно, 14-15 апреля они должны быть в Украине, по последним сообщениям. Они пойдут в специализированные дома-интернаты для престарелых и соцработников, которые там работают", - сказал он.
Глобальный механизм COVAX отправил первые партии вакцин от коронавируса уже более 100 странам мира. Поставки вакцин являются бесплатными в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
Напомним, Степанов обещал, что до конца мая 2021 года Украина получит 1,7 млн вакцин от механизма COVAX. Речь идет о вакцинах AstraZeneca из Южной Кореи и Pfizer. В общем COVAX должен предоставить Украине 8 млн доз различных вакцин от коронавируса.
Кроме того, Украина заключила контракты на поставку более 30 млн доз вакцин от коронавируса различных компаний.