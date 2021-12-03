Украина прошла отметку в 25 млн проведенных прививок от коронавируса

По состоянию на 3 декабря в Украине сделано более 25 млн прививок от коронавируса. В частности, 43,8% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку, а 37,2% прошли полный курс вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За минувшие сутки, 2 декабря в Украине 206 710 людей вакцинировано против коронавируса.

Из которых одну дозу вакцины получили 70 581 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 136 129.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 13 610 070 человек.

Из них получили одну дозу вакцины - 13 610 068 людей, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 549 490 человек.

В общем количестве в стране проведено 25 159 558 прививок.