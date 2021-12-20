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Украина за прошлую неделю побила антирекорд по вакцинации от COVID

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Украина, Понедельник 20 декабря 2021 15:04
Украина за прошлую неделю побила антирекорд по вакцинации от COVID Фото: в Украине на прошлой неделе поставили антирекорд по количеству COVID-прививок (koda.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

За прошлую неделю в Украине зарегистрировали антирекорд по количеству прививок. За 7 дней было вакцинировано только 784 тысячи украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост председателя комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации Михаила Радуцкого в Facebook.

Отмечают, что вчера, 19 декабря, вакцину получили 36 тысяч человек. Но для сравнения в ноябре удалось выйти на 1,6 млн прививок в неделю и более 300 тысяч в сутки.

"Есть несколько объективных факторов, почему украинцы стали меньше прививаться от COVID-19. Часть людей, скорее всего, решили перенести вакцинацию на период после праздников. Миф о том, что после вакцинации несколько дней или даже недель "придется поболеть", на удивление очень устойчив. Хотя абсолютное большинство людей, не только молодых, но и преклонных лет, практически не имеют заметных побочных эффектов после прививки", - отметил Радуцкий.

В Украине пока вакцинировано менее 50% взрослого населения. Особенно низкие показатели в группе риска 60+: среди пожилых людей вакцинировано одной дозой всего 37%, двумя - 33%.

При этом во всем мире ростут темпы вакцинации. Это связано с распространением нового штамма "Омикрон".

Напомним, генеральный директор немецкой компании BioNTech Угур Шахин предупредил, что вакцины сами по себе не остановят пандемию COVID-19.

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