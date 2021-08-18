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Украина разрешила въезд иностранцам после одной дозы вакцины от COVID

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Киев, Среда 18 августа 2021 13:41
Украина разрешила въезд иностранцам после одной дозы вакцины от COVID Фото: иностранцев в Украину будут пускать и после одной дозы вакцины от COVID (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины внес изменения в правила въезда иностранцев в страну на период пандемии COVID-19. В частности, теперь будут пускать с подтверждением не только полного курса вакцинации, но и после первой дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания правительства.

Согласно изменениям, для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства нужен отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген, а также документ подтверждающий вакцинацию от COVID-19.

При этом будет приниматься иностранный COVID-сертификат, который подтверждает вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин, которые включены в перечень Всемирной организации здравоохранения. Раньше нужно было подтвердить полный курс.

Фото: сравнительная таблица к постановлению Кабмина

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