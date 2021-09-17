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Украина сможет определять штаммы коронавируса. Минздрав получил оборудование

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Пятница 17 сентября 2021 17:12
Украина сможет определять штаммы коронавируса. Минздрав получил оборудование Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Центре общественного здоровья появилось оборудование для выявления новых штаммов коронавируса у пациентов. Минздрав сможет получать до 400 образцов в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"Убежден, что наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование - это вопрос национальной безопасности. Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы четко устанавливая источник", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что ранее Украина отправляла образцы на секвенирование в лаборатории Всемирной организации здравоохранения, что занимало определенное время.

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