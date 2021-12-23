ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина может сократить срок действия COVID-сертификатов

Новина українською →
Киев, Четверг 23 декабря 2021 13:39
Украина может сократить срок действия COVID-сертификатов Фото: Украина может сократить срок действия COVID-сертификатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Еврокомиссия планирует 10 января сократить срок действия COVID-сертификатов с 365 дней до 270 дней. Украина также примет такое решение, если оно будет введено странами ЕС.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.

По ее словам, Минздрав наблюдает за подготовкой решения Европейской комиссии и уже имело совещание с европейскими специалистами по этому вопросу.

"Как только решение о сокращении срока действия этих цифровых документов будет введено странами ЕС, мы сразу же начнем внедрять его на уровне Украины. Сначала этот вопрос должна рассмотреть Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, и далее оно должен быть одобрен на заседании штаба по вакциноруководящих инфекций Минздрава, и соответственно будет нормативно урегулирован постановлением правительства", - сказала Карчевич.

Она пояснила, что после сокращения периода действия сертификата, сгенерированный документ будет действующим. Однако лишь в пределах того срока, который будет определен в той или иной стране.

Напомним, ранее сообщалось, что страны-участницы Европейского Союза согласятся сократить действие COVID-сертификатов до 9 месяцев.

Добавим, Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов. Минздрав объяснил, что это значит.

Читайте РБК-Украина в Google News
сертификат вакцинации Карантин Пандемия коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе