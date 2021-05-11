ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина ведет переговоры о контрактах на поставку вакцин на 2022 и 2023 годы, - Минздрав

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 12:06
Украина ведет переговоры о контрактах на поставку вакцин на 2022 и 2023 годы, - Минздрав Фото: министр здравоохранения Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина проводит переговоры на поставку вакцин от коронавируса на 2022 и 2023 годы. Это нужно делать, потому что сейчас в мире наблюдается дефицит вакцин.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов, которого цитирует пресс-служба Минздрава.

Степанов подчеркнул, что в этом году в Украину планируют доставить 48 млн доз препаратов для вакцинации 70% украинцев.

"Несмотря на дефицит вакцин в мире, Украина ведет переговоры о контрактах уже на 2022 и 2023 годы. Международное право не работает на рынке вакцин, его просто не существует. Каждая страна борется за вакцины для защиты собственного населения", - сказал министр.

Ранее Степанов рассказал, что Украине осталось законтрактовать еще 5 млн доз вакцин от коронавируса, чтобы полностью обеспечить население.

Напомним, в мае Украина должна получить очередную партию вакцины Pfizer. Ожидается, что в Украину привезут полмиллиона доз вакцины.

Кроме того, летом Украина начнет получать вакцину Novavax, которую изготавливают на индийском предприятии Serum Institute.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус Вакцина
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19